Ракетний обстріл 23 січня: у багатьох містах України чути вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі повітряну тривогу оголосили о 5.19. Приблизно в цей час сирени, що попереджають про небезпеку з неба, завили й у інших містах. За даними моніторингових каналів, спочатку фашистська росія задіяла 12 повітряних стратегічних ракетоносців ТУ-95 (носії схожих ракет Х-101/Х-55/Х-555). Через сорок хвилин до них приєдналася група Ту-22, озброєних ракетами Х-22 та Х-33.

Через годину після сигналу тривоги перші ракети перетнули територію України та розпочали маневрування. Станом на 7:30 ранку було відомо про вибухи на Київщині. Чи це були прильоти чи робота Сил оборони, не уточнюється. Противник вкотре намагається подолати системи столичної протиповітряної оборони (ППО).

Оновлено о 7:45

У Харкові внаслідок атаки спалахнув газопровід, є поранені діти, — Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов

Повідомляється про 4 влучення в передмісті Харкова. Було пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. За попередніми даними, уламкові поранення отримали діти та постраждала одна жінка.

В іншому районі окупанти зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

На місцях працюють усі служби.

Київ.

У Святошинському районі горить будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучання уламків по дитячому садку.

У Солом’янському районі у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Поки що інформації про постраждалих немає.

Є звернення до медиків на іншу адресу в Солом’янському районі.

У Печерському районі влучання по нежитловый будівлі. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Оновлено в 7:50

В Харкові – велика біда. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що внаслідок ранкового обстрілу є повна руйнація підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Оновлено 8:05

Наслідки ракетного удару у Солом’янському районі столиці:

Оновлено о 8:15

ВІДБІЙ, чергова варварська терористична атака росіян проти українців завершилася.

Павлоград. Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих.

Є постраждалі.

Київ, мер Кличко повідомляє:

– У Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.

– На цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.

Оновлено о 8:25

Оновлена інформація про загиблих станом на 8:25 23 січня:

Харків – 2 жінки. Триває розбір завалів, жертв може бути більше.

Павлоград – 1 жінка

Київ – 1 жінка