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Ракетний обстріл 23 січня: у багатьох містах України чути вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ракетний обстріл 23 січня: у багатьох містах України чути вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські агресори не перестаю тероризувати мирні українські міста – 23 січня 2024 року країна зазнала чергової масованої ракетної атаки. Читайте трансляцію “Одеського Життя” щодо ситуації в Одесі та інших регіонах.

В Одесі повітряну тривогу оголосили о 5.19. Приблизно в цей час сирени, що попереджають про небезпеку з неба, завили й у інших містах. За даними моніторингових каналів, спочатку фашистська росія задіяла 12 повітряних стратегічних ракетоносців ТУ-95 (носії схожих ракет Х-101/Х-55/Х-555). Через сорок хвилин до них приєдналася група Ту-22, озброєних ракетами Х-22 та Х-33.

Через годину після сигналу тривоги перші ракети перетнули територію України та розпочали маневрування. Станом на 7:30 ранку було відомо про вибухи на Київщині. Чи це були прильоти чи робота Сил оборони, не уточнюється. Противник вкотре намагається подолати системи столичної протиповітряної оборони (ППО).

Карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог зранку 23 січня – вся червона. Це означає, що небезпека ракетного удару є у будь-якій точці країни.

Оновлено о 7:45

У Харкові внаслідок атаки спалахнув газопровід, є поранені діти, — Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов

Повідомляється про 4 влучення в передмісті Харкова. Було пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. За попередніми даними, уламкові поранення отримали діти та постраждала одна жінка.

В іншому районі окупанти зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

На місцях працюють усі служби.

Київ.

У Святошинському районі горить будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучання уламків по дитячому садку.

У Солом’янському районі у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Поки що інформації про постраждалих немає.

Є звернення до медиків на іншу адресу в Солом’янському районі.

У Печерському районі влучання по нежитловый будівлі. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Оновлено в 7:50

В Харкові – велика біда. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що внаслідок ранкового обстрілу є повна руйнація підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Оновлено 8:05

Наслідки ракетного удару у Солом’янському районі столиці:

Руйнування в Києві після влучення ракети

У Києві ракета влучила у нежитлову будівлю, яка, судячи з написів на стінах, має відношення до залізниці.

последствия ракетного удара по Киеву

Від рекетного удару постраждали також найближчі житлові будинки – у них вибиті вікна.

Оновлено о 8:15 

ВІДБІЙ, чергова варварська терористична атака росіян проти українців завершилася.

Павлоград. Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих.
Є постраждалі.

Київ, мер Кличко повідомляє:

– У Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.

– На цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.

Оновлено о 8:25

Оновлена інформація про загиблих станом на 8:25 23 січня:

  • Харків – 2 жінки. Триває розбір завалів, жертв може бути більше.
  • Павлоград – 1 жінка
  • Київ – 1 жінка
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