Людей після обстрілу залишили наодинці з бідою: одеситка розказала про наслідки прильоту на Молдаванці

Про це написала свідок наслідків обстрілу, одеситка Тетяна Хабурська.

Вона у своєму пості на facebook-сторінці розказала про байдужсть одеситів та місцевої влади.

Авторку посту обурило, що всі, хто має опікуватися людьми, допомагати та рятувати, проявили байдужість, нехтуючи своїми обов’язками.

Мова йде про зруйнований триповерховий будинок на Картамишівській, 14.

Після прильоту ракети, там не тільки зруйноване житло одеситів, там загинуло двоє людей, яких дістали рятувальники під час розбору завалів. А вчора у лікарні помер 77-річний чоловік, він отримав тяжкі поранення внаслідок попадання ворожої ракети по триповерхівці. Загалом в Одесі загинуло п’ятеро людей.

За словами Тетяни Хабурської, вона відгукнулася на прохання про допомогу. Мешканці зруйнованого будинку просили допомогти спакувати та врятувати рештки речей, що вціліли після прильоту російської ракети.

І коли вона була готова побачити у дворі будинку всі служби міста, яка працюють над розбором завалів та надають допомогу постраждалим, вона не зустріла жодної людини, окрім розгублених мешканців.

Там працювали лише комунальники “міські дороги”, які розчищали проїжджу частину.

Мешканці самі носили клунки зі зруйнованого будинку, ризикуючи опинитися під завалами. Ні одного представника влади, ні одного поліцейського чи фахівці ДСНС. Я вже не кажу про психологів чи юристів, –

обурила одеситку ситуація після прильоту.

Тетяна розповіла, що на руїнах триповерхівки з’являлися лише групи підлітків, які періодично забігали у двір, аби зробити фотосесію. Хоча ризикували життям, адже доступ до будинку був вільний.

Тільки після того, як я викликала патрульну поліцію, рештки фасаду огородили стрічкою. Патрульні прийняли заяву і поїхали собі, сказавши, що то не їхня справа. Байдужість вбиває, –

підсумувала небайдужа одеситка.

Фото: facebook-сторінка Тетяни Хабурської