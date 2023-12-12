Банда на чолі з “путіним” підпалювала квартири одеситів

Про це розповіли в ГУНП Одеської області.

Як стало відомо, палії діяли на замовлення та для пошкодження чужого майна розподілили між собою ролі. Один з них виконував функції водія, двоє – безпосередньо підпалювали, використовуючи заздалегідь заготовлені шини та пально-мастильну суміш і знімали це за допомогою мобільного телефону, щоб мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант у момент скоєння злочину спостерігав за під’їздом.

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Керував групою відомий у кримінальному середовищі на прізвисько «путін» із Київської області. Він вказував виконавцям адреси та надавав інструкції щодо скоєння злочинів.

Так, у листопаді цього року четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках у Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції.

За кілька днів спільники облили легкозаймистою речовиною та підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили пожежу та загасили шини.

Правоохоронці оперативно викрили та затримали паліїв.

Суд обрав усім семи підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Двоє паліїв вийшли під заставу, ще четверо разом із організатором продовжують перебувати під вартою.

Слідчі встановлюють мотиви правопорушень, інших причетних до серії підпалів осіб. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі.