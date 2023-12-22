На ринку Одеси “акуратні” злодії винесли з павільйону товар на чверть мільйона (відео)

Про це повідомили у прес-службі ГУ ПП України в Одеській області.

У поліцію звернулася підприємниця і повідомила, що у своєму павільйоні на ринку “7 кілометр” вона виявила чужі навісні замки та нестачу 34 тюків зі шкарпетками, лосинами та колготами вартістю майже 250 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє мешканців Одеського району етнічного походження.

Спільники ретельно спланували свої дії – заздалегідь обрали торговий контейнер, вдень запаркували мікроавтобус на території ринку, в який мали вантажити викрадений товар, а вночі скоїли крадіжку. Щоб не привертати уваги до обкраденого павільйону, вони повісили на нього нові замки замість зламаних.

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У обшуків слідчі вилучили частину викраденого майна, а самих фігурантів затримали.

Чоловікам затримали та оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За вчинене ним загрожує до восьми років позбавлення волі.