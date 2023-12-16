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Навіщо одесит викрадав електросамокати?

Навіщо одесит викрадав електросамокати?

В Одесі затримали чоловіка, який викрадав прокатні електросамокати, після чого розбирав їх на запчастини. Тепер йому загрожує тюремний термін.

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, протягом місяця чоловік, який раніше вже був судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами та відсидів чотири роки, викрав на вулицях Хаджибейського району міста шість прокатних електросамокатів загальною вартістю 120 тис. гривень.

Про несплачений рух електротранспорту правоохоронцям повідомив власник двоколісників, який відстежував їхнє місцезнаходження за допомогою GPS-трекерів.

Поліцейські встановили, що викрадач самокатів ушкоджував їхнє блокування, а потім забирав і розбирав на запчастини. Комплектуючі деталі продавав на ринку, а двоколісники, що не працюють, залишав у дворах багатоповерхівок і в околицях вулиць.

Викрадача затримали і повідомили йому про підозру в крадіжці. Усі вкрадені самокати поліцейські вилучили та повернули законному власнику, а завдану йому шкоду правопорушник пообіцяв відшкодувати.

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