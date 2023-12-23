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На Одещині таксист убив 4 жінок та зґвалтував дитину: який вирок виніс суд

На Одещині таксист убив 4 жінок та зґвалтував дитину: який вирок виніс суд

На Одещині суд виніс вирок таксисту, визнаному винним у вбивстві чотирьох жінок, зґвалтуванні малолітньої дитини, а також у серії пограбувань та розбійних нападів.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, доведено, що з липня 2013-го по травень 2015 року засуджений, займаючись приватними перевезеннями на території Одеси та області, скоїв 6 пограбувань, 7 розбоїв та вбивство 4 жінок – пасажирок його авто. Коли на вимогу віддати гроші та прикраси потерпілі чинили опір, він починав душити їх, доки вони не переставали подавати ознаки життя.

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Крім того, на початку травня 2015 року, будучи «під хмільком», злочинець з метою наживи проникнув до одного з будинків у селі Маяки на Одещині. Побачивши в кімнаті 8-річну дівчинку, він почав її душити і здійснив щодо дитини дії сексуального характеру, зірвав із її вух золоті сережки і втік, злякавшись батька дитини, який зайшов до кімнати.

Суд засудив убивцю та ґвалтівника до довічного ув’язнення.

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