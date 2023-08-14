Знищений гіпермаркет та школа у центрі без вікон: Одеса оговтується після обстрілу (фоторепортаж)

Вже зараз при світлі дня видно наслідки нічного російського обстрілу. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, посічені фасади — Одеса знову приходить до тями після потужної атаки дронами й ракетами.

Внаслідок обстрілу згорів гіпермаркет FOZZY, в якому полюбляли робити покупки місцеві мешканці. Протипожежні роботи тривають на об’єкті досі. Ще вчора яскравий супермаркет сьогодні перетворився на купу плавленого металу.

Не обійшли російські ракети навчальні заклади й цього разу. Школа №26 у центрі міста сьогодні зустрічала ранок з вибитими вікнами.

Наразі проходить прибирання битого скла на території навколо школи.

Окрім вибитих вікон, постраждали у школі й навчальні приміщення.

За інформацією від Одеської міськради, станом на 11:00 комунальники зафіксували руйнування 1481 вікон площею 2169,55 кв.м.

Також розгорнуті пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. У місцях загального користування це роблять працівники ЖКС та керуючих компаній, у помешканнях одеситів – на вимогу громадян.

Крім того, якщо людина бажає зробити це власноруч, в цих пунктах можна отримати плівку. Вони розташовані за наступними адресами:

вул. Льва Толстого, 5 (КП «ЖКС «Порто-Франківський»),

вул. Середня, 47 (КП «ЖКС «Хмельницький»),

вул. Тираспольська, 13 (КП «ЖКС «Фонтанський»).

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Автор фото: Ігор Казанжи.