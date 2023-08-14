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Знищений гіпермаркет та школа у центрі без вікон: Одеса оговтується після обстрілу (фоторепортаж)

Знищений гіпермаркет та школа у центрі без вікон: Одеса оговтується після обстрілу (фоторепортаж)

Вже зараз при світлі дня видно наслідки нічного російського обстрілу. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, посічені фасади — Одеса знову приходить до тями після потужної атаки дронами й ракетами.

Внаслідок обстрілу згорів гіпермаркет FOZZY, в якому полюбляли робити покупки місцеві мешканці. Протипожежні роботи тривають на об’єкті досі. Ще вчора яскравий супермаркет сьогодні перетворився на купу плавленого металу.

Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи

Не обійшли російські ракети навчальні заклади й цього разу. Школа №26 у центрі міста сьогодні зустрічала ранок з вибитими вікнами.

Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи

Наразі проходить прибирання битого скла на території навколо школи.

Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи

Окрім вибитих вікон, постраждали у школі й навчальні приміщення.

За інформацією від Одеської міськради, станом на 11:00 комунальники зафіксували руйнування 1481 вікон площею 2169,55 кв.м.

Також розгорнуті пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. У місцях загального користування це роблять працівники ЖКС та керуючих компаній, у помешканнях одеситів – на вимогу громадян.

Крім того, якщо людина бажає зробити це власноруч, в цих пунктах можна отримати плівку. Вони розташовані за наступними адресами:

  • вул. Льва Толстого, 5 (КП «ЖКС «Порто-Франківський»),
  • вул. Середня, 47 (КП «ЖКС «Хмельницький»),
  • вул. Тираспольська, 13 (КП «ЖКС «Фонтанський»).

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Автор фото: Ігор Казанжи.

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