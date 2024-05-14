«Зливав» рашистам інформацію про наслідки ракетної атаки: в Одесі затримали навідника ворожих ракет

За даними прес-служби СБУ, в Одесі затримано чергового учасника агентурної групи ФСБ Росії, яка діяла в різних регіонах України. Члени групи коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також по Житомирській та Полтавській областях. Двох агентів ворожої групи було затримано внаслідок спецоперації СБУ ще у березні.

За матеріалами справи, затриманий в Одесі «звітував» фсб рф про наслідки подвійного ракетного удару агресора по місту 15 березня. Тоді рашисти атакувати житловий. квартал міста двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша ракета потрапила до цивільної забудови, що призвело до численних жертв серед місцевих мешканців. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої допомоги та журналісти, окупанти завдали повторного удару.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки «прильоту». Потім він відправив месенджером у ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема за орієнтовною кількістю загиблих.

Надалі злочинець готував серію повітряних ударів росіян по місцевих лікарнях, а також підрозділів Держприкордонслужби, Національної гвардії та ДСНС. Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали російського агента у його власному будинку – ворожим агентом виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодару, який за півроку після захоплення міста поїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову «винагороду», що надходила на його банківські реквізити.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні держзради в умовах воєнного стану.

Наразі навідник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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