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Співробітника ДТЕК «Одеські електромережі» підозрюють у коригуванні атак росіян на енергооб’єкти

Співробітника ДТЕК «Одеські електромережі» підозрюють у коригуванні атак росіян на енергооб’єкти

Начальника відділу управління проектами компанії ДТЕК «Одеські електромережі» підозрюють в виправданні російської агресії, а також «зливі» ворогові інформації про результати обстрілів об’єктів енергетики в Одеському регіоні.

Відповідне рішення одеського Приморського суду опубліковано у Реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний поширював у Телеграм-каналах ворожу пропаганду, виправдовував тимчасову окупацію українських територій та передавав ворогові інформацію про результати обстрілів підстанцій, терміни їх ремонту, а також про структуру об’єднаної енергетичної системи України та ступінь її пошкодження.

Повідомляється, що підозрюваний – уродженець Харкова. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114 КК України), виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 436-2) та порушення рівноправності громадян України (ч. 1 ст. . 161).

Слідство продовжується. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом двох місяців.

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» у свою чергу заявили, що цього співробітника вже звільнили.

«Ми розраховуємо на максимально ефективне розслідування та справедливе покарання для всіх, хто пішов на співпрацю з ворогом та ганьбить ім’я українського енергетика», – зазначають у ДТЕК.

Раніше під Одесою затримали колаборантку, яка розповсюджувала фейки про Сили оборони та вихваляла в соцмережах російського диктатора путіна.

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