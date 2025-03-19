Як повідомили в поліції Одеської області, минулого тижня пізно ввечері побили 22-річну одеситку і відібрали в неї телефон, зарядний пристрій, гаманець із грошима та інші особисті речі. А незабаром, коли дівчина пішла їх шукати зі своїм 34-річним чоловіком, побили і його до втрати свідомості, відібравши гроші та обручку.

Нападники втекли, а потерпілі звернулися по допомогу до лікарів і поліцейських, зазначивши, що їм завдано збитків на 54 тисячі гривень. Під час первинного огляду медиків в обох постраждалих виявлено закритий перелом кісток носа, синці та садна на обличчі. Висновок щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень дадуть експерти.

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Того ж дня поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися рідні брати родом із Білгород-Дністровського району, які перебували в розшуку за Біляївським районним судом як обвинувачені в крадіжці та переховувалися в Одесі в орендованих квартирах.

Їм повідомили про підозру в розбійному нападі за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. За цей злочин братам загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.