Журналісти просять головкома ЗСУ замінити Наталію Гуменюк: причина

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Відповідне звернення надіслано на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Журналісти наводять приклади відмови з боку керівника об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк у співпраці з журналістами та вимагають забезпечити доступ до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події.

Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину: знищують Херсон, перетворили на руїни місто Берислав, водночас українські військові стійко відбивають їхні атаки. Але ні першого, ні другого не бачать ні українці, ні світ.

Вони бачать, як українські військові захищають Часів Яр і як його руйнують росіяни. Як українські військові тримають Куп’янськ і села навколо, а росіяни намагаються їх знищити.

Чому ж журналістам “цікавіше” висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині? – йдеться в заяві.

Найбільш кричущим випадком, за словами журналістів, була заборона заїзду на Херсонщину до підтоплених міст і сіл у день підриву Каховської ГЕС – тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських “воєнкорів”.

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У заяві йдеться про те, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини росії в її зоні відповідальності, і просять замінити її на “більш компетентну особу”.

Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій з фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян та в жодному разі не ставити невиправданих обмежень, які перешкоджають роботі журналістів, – йдеться у зверненні.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр сил оборони Півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже від початку повномасштабного вторгнення рф. Вона є кавалером ордена княгині Ольги III ступеня.

Однак, на початку грудня 2023 року Гуменюк повідомила, що більше не очолює Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони Півдня України. Але, судячи з усього, тоді заміни не відбулося.