Журналисты просят главкома ВСУ заменить Наталью Гуменюк: причина

Об этом сообщает Институт массовой информации.

Соответствующее обращение направлено в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Журналисты приводят примеры отказа со стороны руководителя объединенного пресс-центра ОК Юг Наталью Гуменюк в сотрудничестве с журналистами и требуют обеспечить доступ в районы Херсонщины и соседних регионов, где происходят ключевые события.

Россияне не прекращают атаковать Херсонщину: уничтожают Херсон, превратили в руины город Берислав, в то же время украинские военные стойко отражают их атаки. Но ни первого, ни второго не видят ни украинцы, ни мир.

Они видят, как украинские военные защищают Часов Яр и как его разрушают россияне. Как украинские военные держат Купянск и села вокруг, а россияне пытаются их уничтожить.

Почему же журналистам «интереснее» освещать бои за те города, а не события на Херсонщине? — говорится в заявлении.

Наиболее вопиющим случаем, по словам журналистов, был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС — тогда мировые СМИ заполонили ссылки на свидетельства российских «военкоров».

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В заявлении говорится о том, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления россии в ее зоне ответственности и просят заменить ее на «более компетентное лицо».

Уверены, что лицо, которое руководит коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, которые препятствуют работе журналистов, — говорится в обращении.

Наталья Гуменюк возглавляла Объединенный координационный пресс-центр сил обороны Юга Украины с начала весны 2022 года, то есть почти с начала полномасштабного вторжения рф. Она является кавалером ордена княгини Ольги III степени.

Однако, в начале декабря 2023 года Гуменюк сообщила, что больше не возглавляет Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны Юга Украины. Но, по всей видимости, тогда замены не произошло.