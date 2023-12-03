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Наталія Гуменюк більше не очолює прес-центр Сил оборони Півдня України

Наталія Гуменюк більше не очолює прес-центр Сил оборони Півдня України

Наталія Гуменюк більше не є начальником Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.

Про це повідомила сьогодні, 3 грудня, сама військова на своїй сторінці у Facebook.

«Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах»,

– написала Гуменюк, не уточнивши причини звільнення.

При цьому у профілі військовослужбовця на Facebook тепер значиться її нове місце роботи – прес-служба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

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А як уточнюється на сайті ДПСУ, тепер Гуменюк є помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із ЗМІ.

Хто буде новим головою Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, наразі не відомо.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний прес-центр сил оборони Півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення росії. Вона є кавалеркою ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник мера Одеси Сергій Тетюхін іде в армію.

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