Наталія Гуменюк більше не очолює прес-центр Сил оборони Півдня України

Наталія Гуменюк більше не є начальником Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.
Про це повідомила сьогодні, 3 грудня, сама військова на своїй сторінці у Facebook.
«Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах»,
– написала Гуменюк, не уточнивши причини звільнення.
При цьому у профілі військовослужбовця на Facebook тепер значиться її нове місце роботи – прес-служба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
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А як уточнюється на сайті ДПСУ, тепер Гуменюк є помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із ЗМІ.
Хто буде новим головою Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, наразі не відомо.
Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний прес-центр сил оборони Півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення росії. Вона є кавалеркою ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.
Як повідомлялося раніше, перший заступник мера Одеси Сергій Тетюхін іде в армію.