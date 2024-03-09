Новини Одеси та Одеської області

Жорстоке вбивство військового у Подільську: стали відомі подробиці

Жорстоке вбивство військового у Подільську: стали відомі подробиці

У місті Подільську на Одещині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, у центрі Подільська перехожі випадково виявили тіло чоловіка у військовій формі з ознаками насильницької смерті.

І вже наступного дня поліцейські оперативно викрили та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві – ним виявився мешканець регіону, який тимчасово проживав у районному центрі. У скоєному він зізнався. У поліції додали, що за вбивство йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Як пише, посилаючись на свої джерела, видання «Думська», 35-річний мешканець Кіровоградської області, мобілізований у середині лютого в одну із військових частин Подільська. 7 березня військовий мав повернутися на місце служби після лікування, але так і не з’явився.

Як вдалося з’ясувати слідству, загиблий солдат втік із лікувального закладу в Одесі, де перебував з пневмонією, і поїхав до Подільська.

Також стало відомо, що ввечері того дня він випивав у компанії зі своїм знайомим, а потім був жорстоко побитий до смерті 22-річним товаришем «на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин».

Читайте також: Затримано підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині: хто він (відео).

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk