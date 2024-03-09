Жорстоке вбивство військового у Подільську: стали відомі подробиці

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, у центрі Подільська перехожі випадково виявили тіло чоловіка у військовій формі з ознаками насильницької смерті.

І вже наступного дня поліцейські оперативно викрили та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві – ним виявився мешканець регіону, який тимчасово проживав у районному центрі. У скоєному він зізнався. У поліції додали, що за вбивство йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Як пише, посилаючись на свої джерела, видання «Думська», 35-річний мешканець Кіровоградської області, мобілізований у середині лютого в одну із військових частин Подільська. 7 березня військовий мав повернутися на місце служби після лікування, але так і не з’явився.

Як вдалося з’ясувати слідству, загиблий солдат втік із лікувального закладу в Одесі, де перебував з пневмонією, і поїхав до Подільська.

Також стало відомо, що ввечері того дня він випивав у компанії зі своїм знайомим, а потім був жорстоко побитий до смерті 22-річним товаришем «на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин».

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