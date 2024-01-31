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Одесит до смерті забив знайомого і ліг спати в його квартирі

Одесит до смерті забив знайомого і ліг спати в його квартирі

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який під час сварки забив до смерті свого знайомого. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Одеської області, тіло без ознак життя при вході в будинок виявила цивільна дружина вбитого і повідомила правоохоронців.

Під час розслідування з’ясувалося, що напередодні ввечері чоловік запросив до себе в гості колишнього колегу. Під час алкогольного застілля між приятелями виник конфлікт, а згодом і бійка, під час якої гість нещадно побив господаря кулаками.

Після цього чоловік заснув на дивані, залишивши побитого біля вхідних дверей, а вже вранці, коли виявив його без ознак життя, прибрав зі столу залишки алкоголю і пішов.

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Менш ніж за добу слідчі спільно з оперативниками кримінального розшукали підозрюваного за місцем роботи.

Попередньо встановлено, що смерть потерпілого настала внаслідок перелому ребер, забоїв та набряку головного мозку. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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