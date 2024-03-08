В Одеській області жорстоко вбили військовослужбовця

Уранці, 8 березня, у Подольську виявили тіло чоловіка у військовій формі. Його особу поки не встановлено, але, імовірно, сталося вбивство.
Як повідомили в поліції Одеської області, тіло зі слідами насильницької смерті на проспекті Шевченка близько сьомої години ранку виявили випадкові перехожі.
На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та інші оперативні служби.
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Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини подій.
За інформацією видання “Думская”, встановити особу і вік загиблого важко, оскільки “обличчя через звірячі побої просто відсутнє”.