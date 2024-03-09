Жестокое убийство военного в Подольске: стали известны подробности

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, в пятницу, 8 марта, в центре Подольска прохожие случайно обнаружили тело мужчины в военной форме с признаками насильственной смерти.

И уже на следующий день полицейские оперативно разоблачили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве – им оказался житель региона, который временно проживал в районном центре. В содеянном он признался. В полиции добавили, что за убийство ему грозит о 15 лет лишения свободы.

Как пишет, ссылаясь на свои источники, издание «Думская», 35-летний житель Кировоградской области, мобилизованный в середине февраля в одну из воинских частей Подольска. 7 марта военный должен был вернуться на место службы после лечения, но так и не появился.

Как удалось выяснить следствию, погибший солдат сбежал из лечебного заведения в Одессе, в котором находился с пневмонией, и поехал в Подольск.

Также стало известно, что вечером того дня он выпивал в компании со своим знакомым, а после был жестоко избит до смерти 22-летнем товарищем «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

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