Новости Одессы и Одесской области

Жестокое убийство военного в Подольске: стали известны подробности

Жестокое убийство военного в Подольске: стали известны подробности

В городе Подольске Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, в пятницу, 8 марта, в центре Подольска прохожие случайно обнаружили тело мужчины в военной форме с признаками насильственной смерти.

И уже на следующий день полицейские оперативно разоблачили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве – им оказался житель региона, который временно проживал в районном центре. В содеянном он признался. В полиции добавили, что за убийство ему грозит о 15 лет лишения свободы.

Как пишет, ссылаясь на свои источники, издание «Думская», 35-летний житель Кировоградской области, мобилизованный в середине февраля в одну из воинских частей Подольска. 7 марта военный должен был вернуться на место службы после лечения, но так и не появился.

Как удалось выяснить следствию, погибший солдат сбежал из лечебного заведения в Одессе, в котором находился с пневмонией, и поехал в Подольск.

Также стало известно, что вечером того дня он выпивал в компании со своим знакомым, а после был жестоко избит до смерти 22-летнем товарищем «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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