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Жителя Одеської області вивезли до лісу та катували гастролери із сусідньої області

Жителя Одеської області вивезли до лісу та катували гастролери із сусідньої області

38-річні брати-близнюки викрали, побили та пограбували 53-річного мешканця Березовського району. Їх затримали на Миколаївщині, звідки вони родом.

Як повідомили у прес-службі поліції Одеського регіону, пригода сталася в одному із сіл Новокальчівської ОТГ. Двоє чоловіків з’ясували, що місцевий житель має заощадження і вирішив їх привласнити.

Рано-вранці вони приїхали до нього додому, силою заштовхали постраждалого в машину і відвезли до лісу. Там вони били свою жертву і погрожували йому, намагаючись дізнатися, де чоловік зберігає гроші та цінності.

Після цього разом із викраденим зловмисники приїхали до нього додому, забрали два телефони, 1600 грн, пневматичний пістолет та втекли до сусідньої області. Загалом вони завдали постраждалому матеріальних збитків на суму понад 9 тисяч гривень.

Чоловік одразу звернувся до поліції та правоохоронці протягом доби встановили особу та місцезнаходження одного з нападників. Його брата-близнюка затримали через два тижні.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 186 КК України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Обох зловмисників суд відправив під варту.

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