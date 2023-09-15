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Жорстоке виховання: одесит побив та закрив у багажнику молодого хлопця

Жорстоке виховання: одесит побив та закрив у багажнику молодого хлопця

43-річний одесит побив, зв’язав та змусив 22-річного знайомого залізти у багажник автомобіля, де він провів понад дві години.

Як повідомили в поліції на Одещині, інцидент стався 11 вересня близько п’ятої години вечора в Лиманці, де компанія святкувала день народження господаря будинку. Зухвала поведінка 22-річного учасника свята, що зламал мікшерний пульт, викликала невдоволення одного з гостей, тому він вирішив провчити хлопця. Одесит побив його та пляшкою вдарив по голові.

Цього йому виявилося мало і він, погрожуючи силою, вивів молодика на вулицю, зв’язав йому руки скотчем і змусив залізти в багажник легковика і поїхав на ньому до міста.

На вулиці Іцхака Рабіна чоловік кинув транспорт з «в’язнем» неподалік свого будинку, а сам вирушив додому. Переляканий молодик кілька годин лежав мовчки, а потім ногою розбив бічне скло автомобіля і почав кликати на допомогу. Незабаром його почули перехожі та повідомили про подію поліції.

Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. За вчинене порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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