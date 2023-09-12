В Одесі живодер жорстоко зарізав собаку посеред вулиці на очах у перехожих

У понеділок, 11 вересня, на ринку “Черемушки” чоловік жорстоко вбив собаку — він упіймав тварину і на очах людей перерізав їй горло. Тварина загинула, а чоловік втік з місця події.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Очевидці повідомляють, що трагедія сталася поряд із барахолкою на вулиці Героїв Крут.
Крім того, місцеві жителі розповіли, що чоловік часто відвідує так звані “наливайки”.
З однієї з них він і вийшов, дістав ніж і перерізав горло собаці, що проходив повз. Коли з першого разу не вийшло, він повторив свою дію.
Йому кричала дівчина: “Що ви робите?”
А Він просто жбурнув собаку вбік, витер ножа об себе і пішов, –
розповіла зоозахисниця Ольга Золота, яка прибула на місце вже за 10 хвилин після вбивства собаки.
Вона ж і повезла постраждалу тварину до ветеринарів. Але вже було пізно і собаку не врятували.
Також зоозахисниця викликала поліцію, щоб це не зійшло чоловікові з рук і не повторилося ще з чиїмось домашнім улюбленцем.
Відразу говорю, ми оглянули всі камери по всьому периметру. Багато які не працюють. А працюючі не бачили його.
Цю мерзоту знають по імені, де він живе, але хто знає – покриває його, –
відзначила зоозахисниця.
У поліції повідомили, що тіло жорстоко вбитої тварини відправлять на експертизу.
Також поліція з цієї події відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини події, а також особу правопорушника.
За цей злочин передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.
Слідство триває.
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