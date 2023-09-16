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Одесит зварив суп із черепахи та буде покараний

Одесит зварив суп із черепахи та буде покараний

Жителя Хаджибейського району Одеси підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами – чоловік вкрав у сусідки червоновуху прісноводну черепаху, зварив її та з’їв.

Як розповіли в управлінні Нацполіції в Одеській області, у липні цього року 40-річний чоловік, перебуваючи на спільній із сусідкою веранді, побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох червоновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, він украв одну черепаху, розбив тварині панцир кухонним молотком, а потім зварив черепаховий суп.

Виявивши зникнення улюбленця, жінка звернулася до поліції.

Під час слідства поліцейські встановили особу викрадача тварини та з’ясували всі обставини злочину.

«Гурману» повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка призвела до її загибелі (ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу). Йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Слідство продовжується.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який посеред ринку «Черемушки» зарізав собаку.

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Фото ілюстративне, krasivosti.pro

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