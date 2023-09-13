Розстріл у лісі: одесит ретельно спланував убивство знайомого

50-річний одесит заздалегідь спланував вбивство знайомого, заманив його до «Дальницького лісу», застрелив і покинув.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Тіло вбитого в лісі виявив тракторист і повідомив поліцію.
Поліцейські встановили, що 50-річний одесит заздалегідь продумав свої дії, придбав мобільний телефон, абонентський номер, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Зателефонувавши 50-річному знайомому – жителю Фонтанської сільської громади, зловмисник запропонувавши зустрітися та поїхав із ним у ліс.
“А там зробив чотири постріли з пістолета невстановленого в даний час зразка в голову і груди потерпілого, три з яких потрапили в ціль”, – повідомили в поліції.
Поліцейські розшукали вбивцю за місцем проживання його знайомої.
Злочинець неодноразово судимий за тяжкі злочини, у тому числі за навмисні вбивства, і йому повідомили про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, яким передбачено покарання позбавленням волі на строк до 15 років або довічним ув’язненням.
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