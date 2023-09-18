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Жителя Одесской области вывезли в лес и пытали гастролеры из соседней области

Жителя Одесской области вывезли в лес и пытали гастролеры из соседней области

38-летние братья-близнецы похитили, избили и ограбили 53-летнего жителя Березовского района. Их задержали в Николаевской области, откуда они родом.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесского региона, происшествие случилось в одном из сел Новокальчевской ОТГ. Двое мужчин выяснили, что у местного жителя есть сбережения и решили их присвоить.

Рано утром они приехали к нему домой, силой затолкали пострадавшего в машину и отвезли в лес. Там они избивали свою жертву и угрожали ему, пытаясь узнать, где мужчина хранит деньги и ценности.  

После этого вместе с похищенным злоумышленники приехали к нему домой, забрали два телефона, 1600 грн, пневматический пистолет и сбежали в соседнюю область. В общей сложности они нанесли пострадавшему материальный ущерб на сумму свыше 9 тысяч гривен.

Мужчина сразу обратился в полицию и правоохранители в течение суток установили личность и местонахождение одного из нападавших. Его брата-близнеца задержали спустя две недели.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 186 УК Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Обоих злоумышленников суд отправил под стражу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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