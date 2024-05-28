Незвичайну гру з Одеської області визнали культурною спадщиною України

«Ашик» – так називається традиційна гра в кістки, поширена в місцях проживання болгар і гагаузів на території Одеської області. З травня 2024 року її визнано нематеріальною культурною спадщиною України, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. «Одеське Життя» розповідає, що це за гра та які ще об’єкти визнані культурною спадщиною.
Ашик, також відомий як «бабки» або «обноски», – це традиційна гра в кістки, поширена в Середній Азії, Монголії, Туреччині, на Кавказі, а також у деяких регіонах України, включаючи Одеську область, зокрема, в селах Городне, Виноградівка Болградського району та Котловина Ізмаїльського району.
У неї грають з використанням баранячих чи яловичих кісток – ашиків, які спеціально підготовлені шляхом варіння чи очищення від залишків м’яса.
Ашики мають унікальну форму, що дозволяє їм падати на чотири різні сторони, кожна з яких має свою назву та значення.
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Варіанти гри
Існує безліч варіантів гри, включаючи командні та одиночні версії. Якісь нагадують гру в бабки (або більярд), інші – традиційне ходіння по клітинах наввипередки залежно від значення кісток, що випало.
На Одещині популярний варіант гри, суть якого в тому, щоб підкинути одну кістку, і поки вона в повітрі, встигнути взяти в руки ті ашики, які знаходяться на підлозі або на столі.
Кожна кістка має свою ціну, яка залежить від її розміру, кольору та форми.
Місцева версія гри у селі Котловина називається Ашикламаджа. Раніше у неї грали усі місцеві діти. Але тепер вивчити правила та попрактикуватися можна здебільшого на фестивалях та майстер-класах.
Нові пункти Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
За даними Мінкульту, окрім гри «Ашик», Нацсписок елементів нематеріальної культурної спадщини поповнився такими новими пунктами:
- традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради;
- культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та селах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району;
- весільний обряд «Читання корони», який побутує на теренах Волинської області.
Раніше частиною нематеріальної культурної спадщини України були визнані одеські голубці.