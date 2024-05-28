Незвичайну гру з Одеської області визнали культурною спадщиною України

Ашик, також відомий як «бабки» або «обноски», – це традиційна гра в кістки, поширена в Середній Азії, Монголії, Туреччині, на Кавказі, а також у деяких регіонах України, включаючи Одеську область, зокрема, в селах Городне, Виноградівка Болградського району та Котловина Ізмаїльського району.

У неї грають з використанням баранячих чи яловичих кісток – ашиків, які спеціально підготовлені шляхом варіння чи очищення від залишків м’яса.

Ашики мають унікальну форму, що дозволяє їм падати на чотири різні сторони, кожна з яких має свою назву та значення.

Варіанти гри

Існує безліч варіантів гри, включаючи командні та одиночні версії. Якісь нагадують гру в бабки (або більярд), інші – традиційне ходіння по клітинах наввипередки залежно від значення кісток, що випало.

На Одещині популярний варіант гри, суть якого в тому, щоб підкинути одну кістку, і поки вона в повітрі, встигнути взяти в руки ті ашики, які знаходяться на підлозі або на столі.

Кожна кістка має свою ціну, яка залежить від її розміру, кольору та форми.

Місцева версія гри у селі Котловина називається Ашикламаджа. Раніше у неї грали усі місцеві діти. Але тепер вивчити правила та попрактикуватися можна здебільшого на фестивалях та майстер-класах.

Нові пункти Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

За даними Мінкульту, окрім гри «Ашик», Нацсписок елементів нематеріальної культурної спадщини поповнився такими новими пунктами:

традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради;

культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та селах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району;

весільний обряд «Читання корони», який побутує на теренах Волинської області.

Раніше частиною нематеріальної культурної спадщини України були визнані одеські голубці.