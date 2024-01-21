Мистецтво вишиванок: традиційні візерунки трьох народів Буджака

Крім іншого, вона прекрасно вишиває. Кількість вишитих нею весільних і повсякденних рушників величезна, а невеличких робіт у вигляді серветок — просто незліченна безліч.

Не так давно я попросила Ольгу Кулаксиз створити типові візерунки для національних спільнот, що мешкають в українському Буджаку, — болгар, гагаузів і молдаван. Інтернет із поставленим завданням не впорався — видати збірний типовий візерунок для кожної народності. А Ольга Семенівна, провівши дослідницьку роботу, змогла не тільки виявити, а й вишити типово болгарські, молдавські та гагаузькі візерунки.

Розгляньте візерунки на світлинах — вони прекрасні, правда? Чому саме ці символи лягли в основу її робіт, розповіла сама авторка:

— Болгари, гагаузи та молдавани — жителі степової зони на півдні Одещини. Символи на їхньому одязі дуже близькі до природи. Рослини використовували як прикраси, ліки, приправи і безпосередньо їжу. Таких символів у кожного народу багато, але я вибрала найхарактерніші.

Так, болгари дуже люблять троянди. Трояндами вони прикрашають своє вбрання, з троянд готують варення і часто користуються рожевою водою. Тому для болгар я вибрала букет із троянд різного кольору.

У гагаузьких вишивках зустрічаються зображення птахів, тварин, але здебільшого переважає рослинний світ.

У наших краях літо часто буває посушливим. Дощ — найголовніше багатство для хліборобів, тому типовим символом для гагаузької вишивки став гребінь — символ дощу.

Всім відомо і про працьовитість молдаван, які старанно працюють на землі. На заздрість багатьом вони домагаються чудових врожаїв фруктів, овочів, винограду. Для молдавської вишивки характерним вважаю візерунок, що складається з красивого різьбленого листя. Це також символ великої любові молдаван до природи. А кожному народу нашої прекрасної країни я бажаю радості, мирного життя і благоденства!

А я впевнена, що вже готові вишивки стануть енциклопедичними інструментами для етнографів і любителів фольклору.