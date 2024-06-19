У селі Одеської області зливами змило асфальт, загинули домашні тварини (фото)

У селі Одеської області зливами змило асфальт, загинули домашні тварини (фото)

У селі Виноградівка Болградської громади досі ліквідовують наслідки зливових дощів, які накрили Одещину 13-14 червня.

Про це повідомили в Болградській міській раді.

У міськраді розповіли, що протягом двох днів у селі випало 71 мм опадів. Злива була такої інтенсивності, що непроїзними на сьогодні залишаються дороги на десяти вулицях.

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злива у Виноградівці

Потік води зруйнував на цих вулицях асфальтове покриття, зокрема й нове.

злива у Виноградівці

А в одного з місцевих жителів навіть потонули в мулі 37 голів свійської птиці.

злива у Виноградівці

Дощовим потоком змило гори сміття з сільських ярів і винесло на вулиці під двори місцевих жителів. До ліквідації наслідків негоди залучено майже всю комунальну техніку Болградської міськради.

злива у Виноградівці

“Так, цього разу потік сміття із сільських ярів, яких у Виноградівці чимало, був значно меншим, ніж у 2020-му році, завдяки налагодженому вивезенню побутових відходів комунальниками. Та все ж, хочеться нагадати виноградівцям, до яких наслідків може призвести негода, коли в яри скидаються та накопичуються відходи, що потім змивається у городи та подвір’я селян”, – зазначили в міськраді.

злива у Виноградівці

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