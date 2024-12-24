Жителі Одеської області платитимуть майже вдвічі менше за електроопалення – названо умову

Як повідомили сьогодні у прес-службі Одеської обласної військової адміністрації, за ініціативою Одеської ОВА, Кабінет Міністрів України на черговому засіданні вніс зміни до постанови Кабміну та від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».

«Як результат, Кабмін спростив процедуру отримання мешканцям багатоквартирних будинків у населених пунктах, в яких відсутнє газопостачання та централізоване теплопостачання, перехід на тариф для електроопалення», – зазначили в ОВА.

Так, мешканці населених пунктів Кілія, Вилкове, Арциз, Сергіївка та іншіх можуть розраховуватися за електроенергію під час опалення будинків за тарифом – 2,64 грн за кіловат (до 2000 кВт).

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