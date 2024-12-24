Новости Одессы и Одесской области

Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие

Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие

Жители населенных пунктов Одесской области, где отсутствует газоснабжение и централизованное отопление, будут платить за электроотопление почти вдвое меньше

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Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесской областной военной администрации, по инициативе Одесской ОВА, Кабинет Министров Украины на очередном заседании внес изменения в постановление Кабмина и от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

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«Как результат, Кабмин упростил процедуру получения жильцам многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых отсутствует газоснабжение и централизованное теплоснабжение, переход на тариф для электроотопления», – отметили в ОВА.

Так, жители населенных пунктов Килия, Вилково, Арциз, Сергеевка и другие могут рассчитываться за электроэнергию во время отопления домов по тарифу – 2,64 грн за киловатт (до 2000 кВт).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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