Жители Одесской области будут платить почти вдвое меньше за электроотопление – названо условие

Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесской областной военной администрации, по инициативе Одесской ОВА, Кабинет Министров Украины на очередном заседании внес изменения в постановление Кабмина и от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

«Как результат, Кабмин упростил процедуру получения жильцам многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых отсутствует газоснабжение и централизованное теплоснабжение, переход на тариф для электроотопления», – отметили в ОВА.

Так, жители населенных пунктов Килия, Вилково, Арциз, Сергеевка и другие могут рассчитываться за электроэнергию во время отопления домов по тарифу – 2,64 грн за киловатт (до 2000 кВт).

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