Яку допомогу можна отримати, якщо будинок опалюється дровами або вугіллям?

У 2023-2024 держава видає субсидію на дрова, яку отримали багато людей. Цю пільгу було продовжено на поточний опалювальний сезон.
Так, для людей, які опалюють будинок лише вугіллям або дровами (немає центрального опалення, не опалюються газом або електроенергією), є два види допомоги – субсидія та пільга, нагадують у Пенсійному фонді.
Субсидію дають сім’ям з низьким доходом, які не можуть сплатити за комунальні послуги.
Пільга призначена для деяких категорій громадян: ветерани війни, чорнобильці, багатодітні сім’ї та інші.
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Як оформити?
Для отримання субсидії треба написати заяву і подати декларацію про доходи.
Для отримання пільги необхідно подати заяву, може знадобитися довідка про наявність в будинку пічного опалення.
Цю допомогу дають один раз на рік на особисте звернення.
Порада: Майте на увазі, якщо перебої з електроенергією продовжуватимуться, це не вплине на розмір субсидії. Держдопомога розраховується на підставі соціальних норм споживання, а фактичне зниження використання електроенергії не призведе до зміни суми допомоги, запевнили у Пенсійному фонді.
Окрім цього, вже другий рік поспіль тим, кому вже призначено субсидію або пільгу, дають додаткову допомогу на тверде паливо. Виплачується вона один раз у опалювальний період, її розмір розраховується індивідуально та залежить від нарахованої суми пільг або субсидії.
Якщо у вас є питання з цього приводу, телефонуйте на «гарячу лінію» Пенсійного фонду: 0800-503-753.
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