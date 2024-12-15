Яку допомогу можна отримати, якщо будинок опалюється дровами або вугіллям?

Так, для людей, які опалюють будинок лише вугіллям або дровами (немає центрального опалення, не опалюються газом або електроенергією), є два види допомоги – субсидія та пільга, нагадують у Пенсійному фонді.

Субсидію дають сім’ям з низьким доходом, які не можуть сплатити за комунальні послуги.

Пільга призначена для деяких категорій громадян: ветерани війни, чорнобильці, багатодітні сім’ї та інші.

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Як оформити?

Для отримання субсидії треба написати заяву і подати декларацію про доходи.

Для отримання пільги необхідно подати заяву, може знадобитися довідка про наявність в будинку пічного опалення.

Цю допомогу дають один раз на рік на особисте звернення.

Порада: Майте на увазі, якщо перебої з електроенергією продовжуватимуться, це не вплине на розмір субсидії. Держдопомога розраховується на підставі соціальних норм споживання, а фактичне зниження використання електроенергії не призведе до зміни суми допомоги, запевнили у Пенсійному фонді.

Окрім цього, вже другий рік поспіль тим, кому вже призначено субсидію або пільгу, дають додаткову допомогу на тверде паливо. Виплачується вона один раз у опалювальний період, її розмір розраховується індивідуально та залежить від нарахованої суми пільг або субсидії.

Якщо у вас є питання з цього приводу, телефонуйте на «гарячу лінію» Пенсійного фонду: 0800-503-753.

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