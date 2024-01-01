Трагічну звістку під Новий рік отримала сім’я з Одещини

Про загибель земляка повідомили у Слобідській громаді:

“Світлий, добрий спогад про переможного захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів та земляків.

На жаль, словами важко залікувати в серці хворобливу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цей гіркий момент жителі Слобідської громади поділяють горе родини Кобилянських та схиляють голову у глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”

У загиблого Ігоря Кобилянського залишилися дружина та син.

В останній шлях Героя проведуть у середу, 3 січня, у місті Южне.

Ще новини на тему: