Трагічну звістку під Новий рік отримала сім’я з Одещини

З фронту продовжують надходити трагічні звістки. Кривава війна забрала життя нашого Захисника, мешканця Слобідської громади Ігоря Кобилянського.
Про загибель земляка повідомили у Слобідській громаді:
“Світлий, добрий спогад про переможного захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів та земляків.
На жаль, словами важко залікувати в серці хворобливу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цей гіркий момент жителі Слобідської громади поділяють горе родини Кобилянських та схиляють голову у глибокій скорботі.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”
У загиблого Ігоря Кобилянського залишилися дружина та син.
В останній шлях Героя проведуть у середу, 3 січня, у місті Южне.
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