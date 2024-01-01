Трагическое известие под Новый год получила семья из Одесщины

С фронта продолжают поступать трагические известия. Кровавая война унесла жизнь нашего Защитника, жителя Слободской громады Игоря Кобылянского.
О гибели земляка сообщили в Слободской громаде:
«Светлое, доброе воспоминание о победоносном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях его боевых собратьев, родственников и земляков.
К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент жители Слободской громады разделяют горе семьи Кобылянских и склоняют голову в глубокой скорби.
Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!»
У погибшего Игоря Кобылянского остались жена и сын.
В последний путь Героя проведут в среду, 3 января, в городе Южный.
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