Трагическое известие под Новый год получила семья из Одесщины

О гибели земляка сообщили в Слободской громаде:

«Светлое, доброе воспоминание о победоносном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях его боевых собратьев, родственников и земляков.

К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент жители Слободской громады разделяют горе семьи Кобылянских и склоняют голову в глубокой скорби.

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!»

У погибшего Игоря Кобылянского остались жена и сын.

В последний путь Героя проведут в среду, 3 января, в городе Южный.

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