Про це повідомляє аналітичний ресурс Опендатабот.

Понад 452 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси у 2024 році. Понад 60% договорів стосуються операцій із землею. Купівля-продаж земельних ділянок за рік зріс на 18%.

Водночас українці стали частіше брати іпотеки – за рік таких угод стало більше на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Здебільшого, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося завдяки державній програмі еОселя. 70% іпотек на житло торік оформили саме за цією програмою.

Утім вкладатися в житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир і будинків залишається в 1,8 раза нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.

До теми: Два житлові комплекси на Одещині приєдналися до програми дешевої іпотеки «єОселя