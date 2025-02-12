Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 лютого повідомив, що провів засідання Ради національної безпеки і оборони. За його словами, за результатами обговорення було ухвалене рішення, яке офіційно оприлюднять наступного дня.

“Ми продовжуємо захищати нашу державу та працювати над відновленням справедливості. Усі, хто причетний до підриву національної безпеки та сприяв агресору, мають понести відповідальність. Фінансові активи, отримані за рахунок фактичного розпродажу українських інтересів та безпеки, повинні бути заблоковані та використані на оборону країни й підтримку громадян”, – наголосив Зеленський, не вдаючись у деталі.

Невдовзі після його заяви Петро Порошенко зробив власне звернення, у якому підтвердив, що йдеться про санкції, запроваджені саме проти нього.

“Ця ситуація не стала для мене несподіванкою. Я знав про підготовку цієї провокації, проте сподівався, що врешті-решт візьме гору здоровий глузд. Проте сталося навпаки. РНБО ухвалила абсолютно антиконституційне та політично вмотивоване рішення, запровадивши щодо мене санкції з незаконними обмеженнями”, – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що, на його думку, до цього процесу причетні не лише представники команди Зеленського, але й уряд, який, за його словами, був змушений підтримати таке подання, а також члени Ради національної безпеки і оборони. “Втім, головним ініціатором, виконавцем і відповідальним за це рішення є особисто Зеленський”, – додав він.

На думку Порошенка, таким кроком чинний президент завдав серйозного удару по внутрішній єдності країни, яку його команда послідовно підтримувала з початку повномасштабного вторгнення та яка, на його переконання, залишається ключовою зброєю у протистоянні з агресором.

Проти експрезидента України Петра Порошенка висунуто серйозні кримінальні звинувачення. Правоохоронні органи інкримінують йому державну зраду та сприяння терористичній діяльності через схему закупівель енергетичного вугілля. За версією слідства, у 2014-2015 роках, під час активної фази збройного конфлікту на сході України, було організовано постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей для забезпечення роботи українських ТЕС. Ці дії розглядаються як протизаконні, оскільки передбачали економічну взаємодію з незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло про зміст розмови президента Зеленського з очільником Сполучних Штатів Америки Дональдом Трампом стосовно мирних перемовин з Росією.

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