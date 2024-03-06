Зеленський та прем’єр Греції відвідали селище Котовського, де вшанували пам’ять загиблих 2 березня (відео, фото)

Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс вшанували на місці пам’ять мирних одеситів, безневинних жертв російського терору. Обидва керівники додали свої букети квітів до тисяч інших, які принесли одесити до місця трагедії.

«Прийміть, будь ласка, наші співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль насамперед для тих людей, які втратили близьких… Влада місцева допомагає, це їхня робота, так і має бути. І, як мені відомо, всі наші служби працюють. ДСНС допомагали, боролися за життя дітей та всіх. Ми проводили консультації з прем’єр-міністром Греції, у нього сьогодні візит, і ми зустрічалися, і знаємо з доповіді, що обов’язково всім потерпілим сім’ям обов’язково допоможуть. Ті, хто втратили рідних, близьких, їх повернути неможливо, на жаль. Щодо квартир з питання втрати документів із цим допоможуть обов’язково,

– сказав глава держави.

А невдовзі після візиту на Котовського, коли Володимир Зеленський показував Кіріакосу Міцотакісу одеський порт, російська ракета прилетіла вже по керівникам двох країн.

Від цього удару загинуло п’ятеро людей. Хоча Зеленський з Міцотакісом та їхнє оточення не постраждали.