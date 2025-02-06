Про це інформує сьогодні КП «Теплопостачання міста Одеси».
Повідомляється, що теплопостачання буде припинено з 7:00 до 20:00 за наступними адресами:
- вул. Балківська, 36 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 34, 36, 38, 32, 40, 40/1, 30, 22а, 28, 30б, 30а, 24, 42, 32а, 22;
- вул. Винниченка, 3;
- вул. Грушевського, 52, 50А;
- вул. Дорошенка, 11, 8, 12, 14, 10, 15;
- вул. Маловського, 10;
- пл. Молоді, 17а, 17, 21, 19;
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- вул. Нежданової, 32;
- пров. Палубний, 1, 2, 3, 4, 5;
- вул. Нестеренка, 11, 13, 24;
- пров. Зої Пасічної, 8, 7;
- вул. Праведників світу, 40, 63, 36;
- вул. Різдвяна, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 14, 12;
- вул. Слобідська, 56;
- вул. Гордієнка, 1Д;
- вул. Ядова, 4а, 22, 61б, 10, 16, 16б, 24, 24а, 26, 2.
Комунальники приносять одеситам вибачення за тимчасові незручності.
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