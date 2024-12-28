Немає опалення чи ледь теплі батареї: куди звертатись та як отримати компенсацію

Ліміти на газ та віддаленість від котельні

Наразі є два поширених фактори, які можуть впливати на зниження температури у багатоквартирних будинках Одеси із централізованим теплопостачанням. Один із них – віддаленість будинку від котельні теплопостачальної організації. Чим далі будівля – тим більшими є втрати тепла у мережі, що безпосередньо впливає на температуру у квартирі.

Адвокат Денис Чумаченко, який надає консультації у сфері ЖКП, пояснює:

– Наприклад, на вулиці Черняховського є котельня, і там завжди в квартирах взимку 24 градуси мінімум, якщо не стоїть регулятор на батареї. Це у будинках, що знаходяться поряд. І звісно, у тих, що далі від котельні, буде холодніше.

Другий фактор – ліміти на споживання газу для теплопостачальних компаній, встановлені Міністерством розвитку громад та територій. Так, у КП «Теплопостачання міста Одеси» (КП ТМО) вже повідомили, що обсяги газу скорочено на 10% порівняно з попередніми роками, і підприємство змушене працювати в межах цих норм.

– КП ТМО дійсно змушене економити і вписуватися в ці ліміти. Тому, звісно, споживачі можуть відчувати, що зараз температура у квартирах нижча, ніж минулої зими, – зауважує правозахисник.

Що роботи, якщо є проблеми з опаленням

Теплопостачання міста Одеси запевняє, що, попри встановлені ліміти, температура в оселях містян відповідає санітарним нормам. Згідно з ними, у житлових кімнатах має бути не менше +18°C, а в кутових приміщеннях – не менше +20°C.

Однак якщо температура у вашій оселі значно нижча за ці норми або опалення взагалі немає, то причиною може бути потенційна несправність:

у вашій квартирі,

у внутрішніх мережах будинку,

у зовнішніх комунікаціях, які підводять тепло до будівлі.

Важливо пам’ятати, що за кожну з цих ділянок відповідають різні служби, і саме це визначає, куди потрібно звертатися для вирішення проблеми.

– За все, що до люка, де є загальний лічильник на будинок, відповідальність несе КП ТМО. З лічильника до будинку і всі мережі в будинку до квартир – це відповідальність компанії, яка управляє будинком. А все, що у квартирі, – це вже відповідальність її власника, – каже Денис Чумаченко. – Тож ви несете відповідальність за збереження мереж у квартирі. Адже ви можете порушити систему центрального водопостачання та водовідведення і відповідно порушити усю систему будинку, яка є циклічною, замкнутою.

Проблема в квартирі

Якщо холодно тільки у вашій квартирі, але у сусідів батареї теплі, то причиною можуть бути: повітряні пробки в батареях, засмічення труб, пошкодження радіаторів. Усе це ваша зона відповідальності, тож варто викликати сантехніка, який полагодить несправність.

Проблема в будинку

Якщо холодно у декількох квартирах вашого будинку, то це може свідчити про несправність загальнобудинкової системи. Тож варто звернутися до ОСББ, ЖКС або управляючої компанії, яка обслуговує ваш будинок, із заявою про перевірку системи опалення.

Проблема з комунікаціями до будинку

Якщо проблема не в системі будинку, а у подачі тепла від постачальника, то відповідальність несе КП «Теплопостачання міста Одеси». У такому випадку:

Зателефонуйте на гарячу лінію КП ТМО (063-361-26-94 або 063-361-26-21).

Подайте заяву на пошту: [email protected], у листі вкажіть вашу адресу та суть проблеми.

Вимагайте, щоб до вас приїхав представник підприємства для перевірки та складання акту-претензії про неналежне опалення у квартирі.

– Ви можете зафіксувати проблеми з опаленням за допомогою ЖКС, ОСББ чи іншої організації, яка управляє вашим будинком. Також можете залучати до складання акту-претензії сусідів. Чим більше осіб буде зафіксовано у такому документі, тим для вас краще. Але важливо, щоб цей акт був складений за участі представників КП ТМО, – радить юрист.

Як отримати перерахунок оплати за опалення?

Після складання акту-претензії варто на пошту КП «Теплопостачання міста Одеси» відправити заяву на перерахунок оплати за опалення вашої квартири. Адвокат радить направляти таку заяву саме у паперовому вигляді.

– Щоб були докази вашого звернення, цю заяву з відповідним актом можна надіслати на адресу КП ТМО з описом вкладення.

За законом, оплата за опалення має бути зменшена пропорційно до якості ненаданих послуг.

– КП ТМО має перерахувати вам вартість наданих послуг в платіжці, з урахуванням того, що послуга, наприклад, була надана неналежної якості. Перерахунок здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 127 від 6.02.2024 р. Там передбачені певні формули для перерахунку суми для споживача, вона складається з розміру плати, календарних днів у перерахунку та іншого, – додав Денис Чумаченко.

За його словами, для розуміння відповідальності, яку КП «Теплопостачання міста Одеси» несе перед споживачами, зокрема, у випадках проблем з опаленням з вини підприємства, варто подивитися укладений з КП договір.

— Це має бути типовий договір, тобто, передбачений законодавством, і його не має можливості змінювати ні виконавець, ні споживач… У цьому договорі передбачені обов’язки сторін і штрафні санкції за неналежне надання чи ненадання ось цих послуг теплопостачання. Так, у постанові КМУ № 830 від 21.08.2019 р. є типовий індивідуальний договір про надання послуг з постачання теплової енергії, і у ньому передбачені штрафні санкції за кожен день ненадання таких послуг чи їх неналежну якість.

Надія Бондаренко