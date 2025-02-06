отопительный сезон, холодные батареи
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Об этом информирует сегодня КП «Теплоснабжение города Одессы».

Сообщается, что теплоснабжение будет прекращено с 7:00 до 20:00 часов по следующим адресам:

  • ул. Балковская, 36 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 34, 36, 38, 32, 40, 40/1, 30, 22а, 28, 30б, 30а, 24, 42, 32а, 20, 12, 40а, 26, 20, 42б;
  • ул. Винниченко, 3;
  • ул. Грушевского, 52, 50А;
  • ул. Дорошенко, 11, 8, 12, 14, 10, 15;
  • ул. Маловского, 10;
  • пл. Молодежи, 17а, 17, 21, 19;
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  • ул. Неждановой, 32;
  • пер. Палубный, 1, 2, 3, 4, 5;
  • ул. Нестеренко, 11, 13, 24;
  • пер. Зои Пасечной, 8, 7;
  • ул. Праведников мира, 40, 63, 36;
  • ул. Рождественская, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 14, 12;
  • ул. Слободская, 56;
  • ул. Гордиенко, 1Д;
  • ул. Ядова, 4а, 22, 61б, 10, 16, 16б, 24, 24а, 26, 2.

Коммунальщики приносят одесситам извинения за временные неудобства.

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