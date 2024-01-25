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Затримання на Одещині: у чому звинувачують голову сільради

Затримання на Одещині: у чому звинувачують голову сільради

Під час наради на Одещині правоохоронці затримали та повідомили про підозру голові сільради на Білгород-Дністровщині. Чоловіка підозрюють у заволодінні землею на узбережжі Дністровського лиману.

Як повідомляло “Одеське життя”, 24 січня під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» в Одеській облдержадміністрації правоохоронці затримали одного із голів ОТГ.

Правоохоронці встановили, що голова сільради вирішив у незаконний спосіб заволодіти правами на земельну ділянку площею 0,25 га ринковою ціною майже 186 тисяч гривень. Ділянка знаходиться на узбережжі Дністровського лиману в одному із сіл Білгород-Дністровського району та належить територіальній громаді. Метою зловмисника було продати ділянку.

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Для цього на вільній від забудови землі він організував реєстрацію житлового будинку та господарських будівель та разом з землею оформив право приватної власності на підконтрольну особу. Крім того, щоб продати землю, чиновник змінив її координати на такі, що були вигідні покупцеві. Фактично пересунув у просторі, щоби на території виявилося озеро, а також додав обмеження у використанні у вигляді водоохоронної зони.

Покращену таким чином ділянку він оцінив у 12 тисяч доларів. Від майбутнього покупця голова сільради одержав аванс розміром 115 500 гривень.

Довести угоду до кінця їм завадили правоохоронці. Поліцейські вилучили правоустановчі документи на майно та інші речі, які б підтверджували протиправні дії.

За фактом заволодіння земельною ділянкою на узбережжі Дністровського лиману та спробою його легалізації керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило чоловіка про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 2. КК України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліцейські піклуються про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

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