Задержание в Одесской ОВА: в чем обвиняют главу сельсовета

Как сообщала «Одесская жизнь», 24 января во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» в Одесской облгосадминистрации правоохранители задержали одного из председателей ОТГ.

Правоохранители установили, что глава сельсовета решил незаконным способом завладеть правами на земельный участок площадью 0,25 га рыночной ценой почти 186 тысяч гривен. Участок находится на побережье Днестровского лимана в одном из сел Белгород-Днестровского района и принадлежит территориальной громаде. Целью злоумышленника было продать участок.

Для этого на свободной от застройки земле он организовал регистрацию жилого дома и хозяйственных построек и вместе с землей оформил право частной собственности на подконтрольное лицо. Кроме того, чтобы продать землю чиновник сменил ее координаты на такие, которые были выгодны покупателю. Фактически передвинул в пространстве, чтобы на территории оказалось озеро, а также добавил ограничения в использовании в виде водоохранной зоны.

Улучшенный таким образом участок он оценил в 12 тысяч долларов. От будущего покупателя председатель сельсовета получил аванс размером 115 500 гривен.

Довести сделку до конца им помешали правоохранители. Полицейские изъяли правоучредительные документы на имущество и другие вещи, подтверждающие противоправные действия.

По факту завладения земельным участком на побережье Днестровского лимана и попытке его легализации руководство Одесской областной прокуратуры сообщило мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 2. КК Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Полицейские хлопочут об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.