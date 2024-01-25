В Одеській ОВА прямо на нараді з затримали голову сільради

Про це 24 січня повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

“Правоохоронці нададуть всю детальну інформацію та офіційні коментарі. Але наголошую, що Одеська ОВА постійно співпрацює з усіма правоохоронними органами. Власне сьогоднішні події це підтверджують”, – зазначив Олег Кіпер.

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Як зазначив керівник Одеської військової адміністрації, засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» було плідним. Разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю члени групи розглянули чергові марнотратні тендери. Зокрема, закупівлі за завищеними цінами в одній із громад:

соку по 80 грн за літр,

кураги по 550 за кілограм,

курячого філе по 215 грн за кг,

сметани 190 грн за кілограм та іншого.

Серед недоречних тендерів – ремонт тротуарів на 750 тисяч гривень та зупинок на 600 тисяч.

Усі матеріали зібрані та направлені до правоохоронних органів.

“У тому, що над Одещиною майорить український прапор насамперед заслуга наших збройних сил. Вкотре прошу спрямовувати підтримку громад на сили оборони, а не плитку, фонтани, равликів тощо», – закликав Кіпер.

Нагадаємо, раніше в Одеській області перевірили 2500 тендерів на загальну суму 870 мільйонів гривень. 60 оголошених закупівель на суму понад 100 мільйонів гривень не відповідають вимогам воєнного часу.