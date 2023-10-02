Одеська область: колишній депутат привласнив землю у Затоці

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо ексдепутату Затоківської селищної ради та двох її спільників, які шахрайським шляхом заволоділи курортними землями на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідком встановлено, що обвинувачений, який тривалий час очолював постійну депутатську комісію із земельних питань, разом із трьома спільниками, незаконно заволоділи 15 земельними ділянками у селищі Затока. До земельної угоди організатор «схеми» залучив інженера-землеустрою та ще двох своїх знайомих.

Ексдепутат підробляв рішення сесій Затоківської селищної ради, згідно з якими нібито надавався дозвіл на виготовлення землевпорядної документації, та рішення Кароліно-Бугазької сільради про передачу земельних ділянок у власність.

Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформляли землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Після закінчення війни спільники планували продати частину земельних ділянок, а частину земель – «вилучили» у громади на замовлення одного із представників місцевого готельного бізнесу.

Загальна ринкова вартість земельних ділянок становить понад 15 млн. гривень. На них накладено арешт із забороною на користування.

На учасників ОЗГ завели кримінальні провадження за трьома статтями. Крім того, розслідується факт замовлення та фінансування зазначеної угоди. Замовник знаходиться за кордоном.

Читайте такж: Апокаліпсис у Затоці: який вигляд має знаменитий курорт після року російських обстрілів (відео)