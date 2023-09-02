Браконьєр на Одещині порибалив у заповідному лимані майже на 800 тисяч гривень

На Тилігульському лимані впіймали браконьєра — незаконно рибалив на бичків. Чоловік завдав шкоди рибному господарству заповідного лиману на майже 800 тисяч гривень.
Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
На Тилігульському лимані, поблизу с. Кошари Одеського району, патруль виявив чоловіка, який ловив рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову – 2 ятерами бичковими.
Під час огляду у нього вилучили 21 кг (501 екземпляр) бичка. Збитки, нанесені рибному господарству становлять 783 564 грн.
На любителя незаконної риболовлі склали адміністративний протокол грубе порушення правил рибальства.
Також на місце правопорушення викликали слідчо-оперативну групу для відкриття кримінального провадження за ст. 249 КК України.
За браконьєрство чоловікові загрожує штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень або обмеження волі на строк до трьох років із конфіскацією знарядь лову та спійманої риби.
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