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Закривайте вікна: Одесу накриває гаром через масштабну пожежу

Закривайте вікна: Одесу накриває гаром через масштабну пожежу

Пізно ввечері суботи, 26 жовтня, у Хаджибейському районі Одеси, в районі 2-ї Застави, спалахнула масштабна пожежа. Місто накрив запах гару.

Офіційна інформація про те, що відбувається, відсутня, але місцеві Телеграм-канали пишуть, що горять склади в районі залізничної станції «Застава-2».

Попередньо, пожежа не пов’язана з нещодавнім « прильотом» балістики по Одесі.

Стовп диму високо в небі бачать багато городян.

«Закривайте вікна, у місті моторошний сморід через пожежу. Попередньо він не пов’язаний із прильотом», – повідомляє Телеграм-канал видання «Думська».

Також повідомляється, що через пожежу «у полоні» виявилися пасажири однієї з електричок: довкола лежать обірвані дроти під напругою. Чи прийшли до них на допомогу, поки що невідомо.

Нагадаємо, цього літа одесити неодноразово скаржилися на нестерпний сморід, який посилювався ночами. Офіційною причиною тоді назвали пожежі на полях зрошення, внаслідок яких було знищено 16 гектарів очерету, а у повітря потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу.

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