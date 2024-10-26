Закрывайте окна: Одессу накрывает гарью из-за масштабного пожара

Официальная информация о происходящем на данный момент отсутствует, но местные Телеграм-каналы пишут, что горят склады в районе железнодорожной станции «Застава-2».

Предварительно, пожар не связан с недавним «прилетом» баллистики по Одессе.

Столб дыма высоко в небе видят многие горожане.

«Закрывайте окна, в городе жуткая вонь из-за пожара. Предварительно, он не связан с прилетом», – сообщает Телеграм-канал издания «Думская».

Также сообщается, что из-за пожара «в плену» оказались пассажиры одной из электричек: вокруг лежат оборванные провода под напряжением. Пришли ли к ним на помощь, пока неизвестно.

Напомним, этим длетом одесситы неоднократно жаловались на невыносимое зловоние, которое усиливалось по ночам. Официальной причиной тогда назвали пожары на полях орошения, в результате которых было уничтожено 16 гектаров камыша, а в воздух попало более 11 тысяч тонн углекислого газа.