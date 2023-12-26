Обмежено придатні, інваліди 3-ї групи, жінки: хто підлягає мобілізації за новим законопроєктом

Інформація взята з пояснювальної записки до законопроєкту. Сам законопроєкт будуть обговорювати в Комітеті Верховної Ради.

Хто підлягає мобілізації згідно з новим законопроєктом

Одним із пунктів законопроєкту є те, що з переліку висновків ВЛК вилучається висновок про обмежену придатність. А всі, хто раніше мав такий висновок, будуть зобов’язані пройти повторну медкомісію.

Також у пояснювальній записці вказано, що під час мобілізації всі громадяни України (немає розділення на статі) з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи й пред’являти їх ТЦК.

Що стосується громадян, які вже стоять на військовому обліку, то вони зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

Якщо людина перебуває в Україні, то має самостійно прийти до ТЦК. Якщо ж за кордоном, то має повідомити про це за контактами вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.

Також, згідно з законопроєктом, придатними для мобілізації стануть люди з третьою групою інвалідності. А до цієї групи інвалідності належать люди, у яких відсутня нирка, ока чи легеня. Також люди з відсутніми пальцями на верхніх кінцівках, з рідкісними генетичними хворобами, чужорідним тілом у серцевому м’язі тощо.

Кого виключено з переліку до мобілізації

Але є категорії, які точно не підлягають мобілізації – опікуни дітей-сиріт, на утриманні яких є діти з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи (навіть повнолітні), які доглядають за дружиною чи чоловіком, батьками, опікуни недієздатної особи.

Також мобілізації не підлягають:

Від мобілізації та захисту України на фронті звільняються також чинні народні депутати України та народні депутати Верховної Ради АР Крим.

Щодо ухилення від мобілізації, то в законопроєкті запропоновані важелі тиску на громадян:

Також пропонується розширити перелік органів, які будуть залучати українців до лав Збройних сил – ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Планується також надання повноважень Нацполіції для участі у заходах мобілізації.

Також в законопроєкті йде мова про ротацію військових – не більше 6 місяців на «нулі» з подальшим відведенням не менше ніж на 2 місяці.