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Обмежено придатні, інваліди 3-ї групи, жінки: хто підлягає мобілізації за новим законопроєктом

Обмежено придатні, інваліди 3-ї групи, жінки: хто підлягає мобілізації за новим законопроєктом

Кабінет міністрів України вчора, 26 грудня, вніс до Верховної ради законопроєкт, що стосується мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Розширили перелік тих, кого можна мобілізувати. Серед них – особи з інвалідністю та жінки.

Інформація взята з пояснювальної записки до законопроєкту. Сам законопроєкт будуть обговорювати в Комітеті Верховної Ради.

Хто підлягає мобілізації згідно з новим законопроєктом

Одним із пунктів законопроєкту є те, що з переліку висновків ВЛК вилучається висновок про обмежену придатність. А всі, хто раніше мав такий висновок, будуть зобов’язані пройти повторну медкомісію.

Також у пояснювальній записці вказано, що під час мобілізації всі громадяни України (немає розділення на статі) з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи й пред’являти їх ТЦК.

Що стосується громадян, які вже стоять на військовому обліку, то вони зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

Якщо людина перебуває в Україні, то має самостійно прийти до ТЦК. Якщо ж за кордоном, то має повідомити про це за контактами вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.

Також, згідно з законопроєктом, придатними для мобілізації стануть люди з третьою групою інвалідності. А до цієї групи інвалідності належать люди, у яких відсутня нирка, ока чи легеня. Також люди з відсутніми пальцями на верхніх кінцівках, з рідкісними генетичними хворобами, чужорідним тілом у серцевому м’язі тощо.

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Кого виключено з переліку до мобілізації

Але є категорії, які точно не підлягають мобілізації – опікуни дітей-сиріт, на утриманні яких є діти з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи (навіть повнолітні), які доглядають за дружиною чи чоловіком, батьками, опікуни недієздатної особи.

Також мобілізації не підлягають:

Від мобілізації та захисту України на фронті звільняються також чинні народні депутати України та народні депутати Верховної Ради АР Крим.

Щодо ухилення від мобілізації, то в законопроєкті запропоновані важелі тиску на громадян:

Також пропонується розширити перелік органів, які будуть залучати українців до лав Збройних сил – ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Планується також надання повноважень Нацполіції для участі у заходах мобілізації.

Також в законопроєкті йде мова про ротацію військових – не більше 6 місяців на «нулі» з подальшим відведенням не менше ніж на 2 місяці.

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