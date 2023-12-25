В Україні можуть мобілізувати півмільйона людей: що готують у Кабміні

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

За словами Арахамії, військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд займається розробкою правил мобілізації.

“Сьогодні уряд мав внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Тому що відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпоста, про “Дію” і т.д.” , – йдеться у повідомленні.

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Просто набрати нових людей і не вирішувати проблеми тих, хто зараз служить — не вихід, каже лідер фракції “Слуга народу”.

“Парламент чекає на готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на всі чутливі питання. Тому повинні продовжувати працювати, незважаючи на свята”, – підкреслив Давид Арахамія.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. Президент готовий розглянути питання мобілізації чоловіків до 27 років, якщо в законі будуть наведені правильні докази.

Пізніше глава Міноборони України Рустем Умеров заявив, що велика кількість людей армії нашої держави необхідно серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

У Міноборони України після цього заявили, що у будь-якому разі наберуть до армії «потрібну» кількість людей — добровільно чи примусово.