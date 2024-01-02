Законопроект о мобилизации станет компромиссным: что планируют изменить

Перед голосованием в Верховной Раде законопроект о мобилизации, вызвавший неоднозначную оценку в обществе, планируют сделать компромиссным.
Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат Евгения Кравчук.
По ее словам, на этой неделе над внесением правок в законопроект начнет работать большая межведомственная рабочая группа. Ведь депутатам ясно, что в оригинальном виде за законопроект голосовать не будут в Верховной Раде.
Нардепка подчеркнула, что к законопроекту есть замечания от Уполномоченного по правам человека. Дмитрий Лубинец сказал, что в его Офисе не подпишут закон, где нарушаются закрепленные Конституцией права гражданина.
Читайте также: В Украине могут мобилизовать полмиллиона человек: что готовят в Кабмине
Кроме того, Евгения Кравчук выразила определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Или когда военком на свое усмотрение решает кого включать, а кого исключать из списка должников.
Нардепка придерживается мнения, что мобилизация должна осуществляться понятным и справедливым способом.
Люди должны чувствовать справедливый подход. Военные, которые на фронте с 24 февраля 2022 должны понимать, когда их придут и изменят. Но в свою очередь их должны изменить подготовленные люди, —
заявила Евгения Кравчук в эфире телеканала «Рада».