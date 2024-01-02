Законопроект о мобилизации станет компромиссным: что планируют изменить

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, на этой неделе над внесением правок в законопроект начнет работать большая межведомственная рабочая группа. Ведь депутатам ясно, что в оригинальном виде за законопроект голосовать не будут в Верховной Раде.

Нардепка подчеркнула, что к законопроекту есть замечания от Уполномоченного по правам человека. Дмитрий Лубинец сказал, что в его Офисе не подпишут закон, где нарушаются закрепленные Конституцией права гражданина.

Кроме того, Евгения Кравчук выразила определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Или когда военком на свое усмотрение решает кого включать, а кого исключать из списка должников.

Нардепка придерживается мнения, что мобилизация должна осуществляться понятным и справедливым способом.

Люди должны чувствовать справедливый подход. Военные, которые на фронте с 24 февраля 2022 должны понимать, когда их придут и изменят. Но в свою очередь их должны изменить подготовленные люди, —

заявила Евгения Кравчук в эфире телеканала «Рада».