Новости Одессы и Одесской области

Законопроект о мобилизации станет компромиссным: что планируют изменить

Законопроект о мобилизации станет компромиссным: что планируют изменить

Перед голосованием в Верховной Раде законопроект о мобилизации, вызвавший неоднозначную оценку в обществе, планируют сделать компромиссным.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, на этой неделе над внесением правок в законопроект начнет работать большая межведомственная рабочая группа. Ведь депутатам ясно, что в оригинальном виде за законопроект голосовать не будут в Верховной Раде.

Нардепка подчеркнула, что к законопроекту есть замечания от Уполномоченного по правам человека. Дмитрий Лубинец сказал, что в его Офисе не подпишут закон, где нарушаются закрепленные Конституцией права гражданина.

Читайте также: В Украине могут мобилизовать полмиллиона человек: что готовят в Кабмине

Кроме того, Евгения Кравчук выразила определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Или когда военком на свое усмотрение решает кого включать, а кого исключать из списка должников.

Нардепка придерживается мнения, что мобилизация должна осуществляться понятным и справедливым способом.

Люди должны чувствовать справедливый подход. Военные, которые на фронте с 24 февраля 2022 должны понимать, когда их придут и изменят. Но в свою очередь их должны изменить подготовленные люди, —

заявила Евгения Кравчук в эфире телеканала «Рада».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить