Розмова Трампа і Путіна тривала близько двох годин. Американський президент одразу заявив, що розраховує на взаємні поступки з боку української та російської сторін, а його головна мета – зупинити смерті, щоб солдати та мирні жителі з обох боків перестали гинути внаслідок бойових дій.

Путін же перед переговорами говорив, що не піде ні на які поступки, і, ба більше, заявляв претензії на українські території, які його армія не в змозі захопити. Російський диктатор захотів собі всю територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

А американська преса, посилаючись на свої джерела, навіть згадувала Одесу як одну з його бажаних цілей.

Першим висловився посланець Путіна Дмитрієв, який сказав, що під керівництвом Путіна та Трампа світ сьогодні став набагато безпечнішим. А американська телекомпанія CNN повідомила, що розмова Трампа і Путіна пройшла “дуже добре”.

Усі чекають виступу Дональда Трампа, який пообіцяв особисто розповісти, про що йому вдалося домовитися з Путіним.

Водночас неназваний представник Білого дому відмовився називати підсумки зустрічі, заявивши, що вони будуть представлені в офіційній заяві, яку незабаром очікують.

ОНОВЛЕНО

Що заявили про перемовини росіяни

Першими про підсумки перемовин повідомили у державі-агресорі. Дива не сталося, про повне перемир’я домовитися не вийшло. Але будуть обміни полоненими та можливе припинення дальніх ударів по енергетиці.

Ось про що йдеться у російській заяві:

19 березня, росія та Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175. Також Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військовослужбовців;

Путін заявив Трампу “про готовність до спільного опрацювання шляхів врегулювання в Україні, яке має мати стійкий характер”;

Росія та США створять експертні групи з мирного врегулювання в Україні;

Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим;

У разі подальшої домовленності про перемир’я Путін заявив про необхідність зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ;

Путін і Трамп домовилися розпочати переговори “для опрацювання ініціативи щодо безпеки судноплавства в Чорному морі”.

ОБНОВЛЕНО

Заява Білого дому про переговори Трампа та Путіна

Білий дім: шлях до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі

Просування до миру почнеться з припинення обстрілів об’єктів енергетики та інфраструктури, а також проведення технічних переговорів щодо впровадження режиму припинення вогню в Чорному морі. Наступним кроком має стати повне припинення бойових дій і встановлення постійного миру, — заявили в Білому домі.

США та Росія негайно розпочинають переговори на Близькому Сході щодо врегулювання війни в Україні.

Читайте також: