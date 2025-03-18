За інформацією газети Нью-Йорк Таймс, перед цим радники президента Зеленського побоювалися, що Трамп може підтримати бажання пана Путіна роздобути не окуповані частини України, можливо, включно з критично важливим портом Одеса.

Але навіть якщо цього не станеться, як пише видання, адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що очікує, що Росія контролюватиме землі, які її війська вже контролюють, приблизно 20 відсотків України.

Про те, що Путін може зажадати собі Одесу, раніше ніхто офіційно не заявляв. Сам правитель Росії говорив про бажання повністю отримати окуповані території України плюс ті території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, які зараз контролює законна українська влада.

Перед переговорами президент США Дональд Трамп заявив, що головною темою обговорення з Путіним будуть «землі та атомна електростанція». Ймовірно, він мав на увазі не працюючу зараз Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться зараз на тимчасово окупованих українських територіях, яку контролюють росіяни.

Держсекретар США Марк Рубіо перед переговорами заявив, що вони передбачають план А і план Б (не як альтернативи, а як послідовність). Спочатку повне припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення (план А). Потім – переговори про умови перемир’я (план Б).

Зазначимо, в Україні закликають не довіряти інформації західних ЗМІ. Зокрема керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наразі «час медійного хайпу» і медіа схильні «фантазувати про перемовини» та видавати це за інсайди, посилаючись на анонімні джерела.

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