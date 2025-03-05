Багато в його промові стосувалося України. Так, Трамп заявив, що поштовхом для початку повномасштабного вторгнення в Україну для російського керівника Володимира Путіна став “невдалий” вивід американських військ із Афганістану.

«Коли Путін побачив, що сталося, я думаю, він сказав: «Ну, можливо, це мій шанс». Ось наскільки все було погано. Цього не мало б трапитися. Надзвичайно некомпетентні люди [про адміністрацію Байдена]».

Зараз, за словами Трампа, Україна готова сісти за стіл переговорів, і він задоволений змістом важливого листа від президента України Володимира Зеленського:

“Сьогодні я отримав важливе лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести тривалий мир. Я вдячний за цей лист, я отримав його зовсім недавно”, – сказав він.

Президент США додав, що його люди провели серйозні обговорення з Росією, і звідти теж “отримали сильні сигнали щодо їхньої готовності до миру”.

Що ще сказав американський керівник:

США надали мільйони доларів на оборону України без жодних гарантій. Ви хочете, щоб війна тривала ще 5 років?

Ми витратили на оборону України, можливо, $350 млрд, а Європа – $100 млрд. Але нас розділяє океан, а у них його немає.

Європа витратила більше грошей на російську нафту і газ, ніж на оборону України.

Мільйони українців та росіян були безглуздо вбиті або поранені в цьому жахливому конфлікті, якому не видно кінця.

Щотижня гине дві тисячі людей. Навіть більше. Російська молодь, українська молодь.

Зауважимо, що публічних і офіційних заяв із боку Росії щодо готовності зупинити чи завершити війну не було. Вони існують лише у словах Трампа. У реальності ж агресори продовжують кидати всі сили на захоплення українських земель та обстріли територій поза лінією фронту.

Самі ж США тимчасово зупинили військову допомогу нашій країні після провалу переговорів у Білому домі та публічної сварки президентів двох країн.